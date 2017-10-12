“ابو مازن” يبارك اتفاقية المصالحة الوطنية بين فتح وحماس ويعلن انها قد انهت الانقسام الفلسطيني بشكل كامل

قال الرئيس محمود عباس اليوم الخميس، إن اتفاق المصالحة الذي تم التوصل اليه اليوم، اتفاق نهائي.

وقال عباس للوكالة الفرنسية أن الاتفاق ينهي الانقسام بشكل نهائي، وسيتم نشر 3000 عنصر شرطة في قطاع غزة.

وبارك عباس، اتفاق المصالحة الذي أعلن عنه فجر اليوم الخميس، من القاهرة، بعد يومين من اللقاءات بين حركتي فتح وحماس في مبنى المخابرات المصرية.

وقال مصدر مقرب من مكتب الرئيس عباس، أن الأخير وجه رسالة شكر لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود التي بذلت لإنجاح طي صفحة الانقسام الفلسطيني.

كما وجه عباس رسالة لوفد حركة فتح يبارك فيها ويرحب بالاتفاق ، ومبديا موافقته الفورية على الاتفاق وضرورة توقيع الجميع عليه كخطوة مهمة على طريق إنهاء الانقسام وصولا للمصالحة المنشودة.

وفي القاهرة أبلغ رئيس وفد حركة “فتح” لحوارات المصالحة عزام الأحمد وكالة “قدس برس”، أن “الانقسام الفلسطيني مرحلة قد طويت وأصبحت خلف ظهور الفلسطينيين”.

وقال الأحمد في حديث للوكالة: “أستطيع أن أقول أن الانقسام أصبح خلفنا، وسنتابع دفنه إلى الأبد”.

وأشار الأحمد إلى أن وفدي “فتح” و”حماس” وقعا بالفعل على اتفاق نهائي بشأن المصالحة بكل تفاصيلها، وضمن جداول زمنية محددة، لكنه رفض الحديث في أية تفاصيل لأن ذلك سيتم توضيحه خلال المؤتمر الصحفي المرتقب اليوم، والذي سيرأسه رئيس جهاز المخابرات المصرية.

وكان إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، قد اعلن في تصريح مقتضب له فجر اليوم الخميس، التوصل لاتفاق بين حركتي حماس وفتح؛ خلال حوارات المصالحة “برعاية مصرية كريمة”.

ولم يذكر هنية في تصريحه، أي تفاصيل حول الاتفاق. لكن وسائل إعلام مصرية قالت إنه سيُعقد ظهر اليوم الخميس مؤتمر صحفي في مقر جهاز المخابرات العامة المصرية للإعلان عن تفاصيل الاتفاق بين فتح وحماس “.

وكانت حركتا “فتح” و”حماس” أول من أمس (الثلاثاء) جلسة مباحثات من أجل الاتفاق على ما سيتم تطبيقه في المرحلة القادمة بعد حل حركة “حماس” اللجنة الإدارية وتمكين حكومة التوافق الوطني في قطاع غزة تطبيقًا لتفاهمات أجريت في القاهرة مؤخرًا.

وكان جمال الشوبكي؛ سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، قال أمس الأربعاء إن الرئيس محمود عباس أصدر توجيهاته لوفد حركة فتح ببذل كل جهد ممكن من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.

وأضاف الشوبكي على هامش اجتماعات المصالحة، أن الرئيس أكد أن اجتماعات القاهرة فرصة تاريخية لتحقيق المصالحة الوطنية يجب استغلالها وعدم تفويتها‏.

ولفت إلى أن عباس على اتصال بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي للوقوف على الجهود التي تقوم بها القيادة المصرية لإنهاء ملف المصالحة، والعمل على حل كافة القضايا التي تعرقل إنهاء الانقسام، وعلى رأسها تمكين حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة، وحل القضايا الخلافية على أساس القانون الفلسطيني.

وذكرت مصادر اعلامية مطلعة، ان مصر وعبر جهاز المخابرات العامة ستكون مشاركة في تنفيذ الاتفاق “خطوة خطوة”، وسيذهب وفد مصري خلال أيام الى قطاع غزة للمتابعة، كي تكون مصر حاضرة بكل قوتها في رعاية التطبيق..

وستبدأ عملية التحضير لقيام الرئيس محمود عباس الذهاب الى قطاع غزة، لتأكيد نجاح المصالحة، برتيب مصري كامل.