نجوم الفن العربي يستثمرون اموالهم في مشاريع اقتصادية غير فنية

دأب عدد من الفنانين العرب على استثمار ما يدره عليهم الفن من اموال، حيث يختارون زيادة مداخيلهم أو استثمار أموالهم وتأمين مدخول مستقر عبر الدخول في مشاريع خاصة بعيدة عن مجالهم، وقد يتعلق الأمر أيضاً بهوايات يحبون ممارستها.

نجوم العالم العربي ليسوا الوحيدين، إذ يمتلك عدد من نجوم هوليوود مشاريع خاصة.

تتصدر الممثلة وعارضة الأزياء جيسيكا ألبا قائمة أغنى سيدات الأعمال في أميركا، بفضل امتلاكها لواحدة من أنجح الشركات التي تنتج مواد تنظيف من مكونات طبيعية وحفاضات للأطفال.

ألبا ليست الوحيدة، فهناك نجوم كثر قرروا دخول عالم البزنس بهدف تأسيس مصدر دخل ورزق آخر غير التمثيل أو الغناء.

اختاروا التربية والتعليم

بعد أن اعتزلت الفن، قررت حنان ترك أن تمارس عملاً تحبه، إذ أطلقت مجلة “نونة”، التي تقدم من خلالها نصائح دينية وجمالية للطفل من خلال رسومات بسيطة.

الممثلة المصرية، ليست الوحيدة التي اختارت مجال التربية والتعليم، إذ يساهم محمد فؤاد في إحدى المدارس الكبرى بالقاهرة.

ويمتلك الفنان اللبناني راغب علامة؛ مدرسة “سان جورج” ببيروت، التي تعد أولى المدارس التي تعلم فيها وهو صغير.

السيارات والخيول

يمتلك الفنان المصري إيهاب توفيق، مولاً تجارياً بتونس، فيما اختارت الممثلة غادة عادل وزوجها المنتج والمخرج مجدي الهواري، مجال السيارات إذ يمتلكان معرض سيارات.

الممثل أحمد السقا اختار نفس المجال إذ يمتلك معرضاً للسيارات بالقاهرة، إضافة إلى إسطبل للخيول باعتبار ركوب الخيل هي الهواية المفضلة له.

السياحة

اختار الممثل المصري مصطفى شعبان مجال السياحة، إذ يمتلك شركة سياحية بالقاهرة. ولم يكتف بذلك إذ دخل الممثل شريكاً في شركة للاستيراد والتصدير.

الممثل الكوميدي أحمد حلمي لم يختلف عن معظم الفنانين في العالم العربي الذين اختاروا استثمار أموالهم في المطاعم والكافيهات. ويمتلك حلمي مطعماً باسم “براتشينجو” في منطقة الزمالك بالقاهرة.

غير بعيد عن الفن

وفي الوقت الذي اختار فيه هؤلاء استثمار أموالهم في التجارة ودخول عالم المال والأعمال، لم يبتعد آخرون عن مجالهم الأصلي، وقرروا استثمار أموالهم لكن في الفن.

ويمتلك الفنان المصري عمرو دياب شركة إنتاج باسم “ناي”، تنتج بعض حفلاته وأيضاً ألبوماته الفنية.

الممثلة المغربية المقيمة بالخليج، ميساء مغربي، قررت ترك مالها في أمان والبقاء في المجال الذي خبرته، إذ تمتلك بدورها شركة إنتاج تنتج أغلب أعمالها الفنية ومنها “لعبة المرأة رجل”.