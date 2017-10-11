مديرية الأمن تحذر من صفحات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي

حذرت مديرية الامن العام من صفحات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي انشأها مجهولون لنشر اشاعات واخبار كاذبة تسعى من خلالها لتضليل الرأي العام ومستخدمين لتلك الغاية اسماء للصفحات توهم القارئ بانها مواقع اخبارية مرخصة .

واكدت مديرية الامن العام ان وحدة الجرائم الالكترونية في ادارة البحث الجنائي تتابع وترصد مثل تلك الصفحات وتتخذ الاجراءات اللازمة حيالها وحيال كل ما ينشر عليها او يتداول عليها من منشورات او تعليقات .

وأهابت مديرية الامن العام بكافة الاخوة المواطنين الحذر من تلك الصفحات وعدم التفاعل معها او نقل ما يتم نشره خلالها او تصديق كل ما يكتب عليها واعتباره حقائق واخبار صحيحة قبل التيقن من حقيقة تلك الصفحات التي يتم التعامل معها او التعليق عليها لكي لا يعرضوا انفسهم للمسائلة والملاحقة القانونية .

ويشار انه وبتنسيق مستمر بين مديرية الامن العام وهيئة الاعلام يتم متابعه تلك الصفحات والتأكد من تبعيتها لمواقع مرخصة ام لا ليتم متابعتها بكافة الوسائل والقنوات القانونية والاجرائية لتفويت الفرصة على كل من يحاول العبث وتضليل الراي العام واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.