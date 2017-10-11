بعدما سارع البارزاني لفصل كردستان.. العراقيون يستذكرون مواقف الشهيد صدام الحاسمة في الدفاع عن وحدة العراق
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جرينتش+2 03:22
مديرية الأمن تحذر من صفحات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي

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