روسيا تقترح التوسط لتطبيع العلاقات بين السعودية وايران

اعلن ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو تقترح لعب دور الوساطة في إجراء مفاوضات بين السعودية وإيران، مؤكدا استعداد الجانب الروسي لاستضافة مثل هذه المفاوضات.

وقال بوغدانوف تعليقا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو قد عرضت وساطتها في تحسين العلاقات بين طهران والرياض، “نعم، نقول دائما إننا تحت أمركم إذا كانت لديكم رغبة في نقل شيء من خلالنا أو تنظيم اتصالات ما، فإننا جاهزون دائما. وقد فعلنا ذلك أكثر من مرة. ولا تزال هذه الاقتراحات مطروحة على طاولة شركائنا السعوديين وكذلك الإيرانيين”.

وأكد الدبلوماسي الروسي أن موسكو اقترحت عدة مرات إجراء مفاوضات بين السعودية وإيران، إلا أنها لا تحاول فرض وساطتها.

وأضاف: “انطلقنا دائما من أنه يجب حل المشاكل التي تراكمت في العلاقات بين القوتين الإقليميتين الكبريين، المعتبرتين في وعي الكثيرين بمثابة مرجعيتين للسنة والشيعة. وفي حال وجود المستوى المطلوب من التفاهم والثقة بين طهران والرياض يكون من الأسهل كثيرا حل العديد من المشاكل”، مشيرا إلى أن “الكثير يتوقف على تفاهم البلدين، وكذلك تعاونهما، في مجال مكافحة الإرهاب”.