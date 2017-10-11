"ابو مازن" يبارك اتفاقية المصالحة الوطنية بين فتح وحماس ويعلن انها قد انهت الانقسام الفلسطيني بشكل كامل
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جرينتش+2 07:15
دائرة الإفتاء تدخل على خط المواجهة مع لصوص الماء والكهرباء

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