"ابو مازن" يبارك اتفاقية المصالحة الوطنية بين فتح وحماس ويعلن انها قد انهت الانقسام الفلسطيني بشكل كامل
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جرينتش+2 07:15
خلال شهرين ونصف.. اقدام 7 جنود ومجندة على الانتحار في اسرائيل

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