خلال شهرين ونصف.. اقدام 7 جنود ومجندة على الانتحار في اسرائيل

كشفت تقارير اسرائيلية عن تصاعد مستمر لحالات الانتحار في صفوف جنود الجيش الإسرائيلي.

وقال موقع “0404” الإخباري العبري المقرب من الجيش، اليوم الثلاثاء، إن جندية إسرائيلية أقدمت على الانتحار الليلة الماضية، بإطلاق عيار ناري على رأسها في قاعدة “حتسور” العسكرية، جنوب اسرائيل.

وأضاف الموقع أن هذا الحادث ينضم إلى سلسلة من عمليات الانتحار التي سُجلت خلال فترة الشهرين ونصف الماضية؛ حيث أقدم سبعة جنود على الانتحار، مشيرا إلى أن الشرطة العسكرية لا تزال تقوم بالتحقيق في بعض هذه الحالات.

من جانبه، أفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن “السنوات الثلاث الأخيرة شهدت زيادة مطردة في عدد حالات الانتحار بين العسكريين”.