اياكم والتوتر لانه يسبب مشاكل صحية متعددة نفسياً وجسدياً

يشعر معظمنا بالأثار البدنية المباشرة التي تتركها حالتنا النفسية على الجسم، والتوتر المستمر يعتبر أحد أكثر العوامل التي تترك آثاراً سلبية على صحتنا، فجسم الإنسان يتأثر بالتوتر بشكل سلبي كبير وذلك جرّاء إرتباط التوتر والحالة الذهنية التي ترافقه بإنتاج هرمون الكورتيزول المعروف.

وعلمياً يعرف أن هذا الهرمون له آثار عديدة على مختلف أجهزة الجسم بما في ذلك الجهاز الهضمي والتناسلي والمناعي وغيرها.

اما ابرز هذه التأثيرات السلبية الناجمة عن التوتر فهي:

مشاكل في الحالة الجنسية

في العديد من الدراسات العلمية الأخيرة تم التوصل إلى أن إزدياد مستويات التوتر من شأنها تقليل الرغبة الجنسية عند الإنسان، وخصوصاً عند النساء اللواتي قد يفقدنها نهائياً طوال فترة توترهن. والسبب في ذلك يعود إلى أن إرتفاع مستويات هرمون الكورتيزول أكثر من مستويات الهرمونات الاخرى وخصوصاً المتعلقة بالعملية الجنسية ما يسبب نوعاً من السيطرة وكبح للمشاعر الجنسية عند الفرد.

مشاكل الحيض عند النساء

عدم إنتظام الحيض عند النساء من أكثر المشاكل إيذاءاً، والتي يسببها التوتر، وذلك لأن الأمر يتطور في بعض الأحيان لكي ينقطع الحيض نهائياً وهذا الامر مؤذٍ جداً للنساء على الصعيدين النفسي والجسدي. ومن أسباب عدم الإنتظام هذا، أن الإضرابات التي تصيب الهرمونات الجنسية تسبب عدم إنتظام في الدورة الشهرية.

وفي دراسة علمية حديثة تم التوصل إلى نسبة وصلت إلى 50% لتعرض النساء اللواتي تعملن في وظائف تجلب التوتر إلى حالة من الإضطرابات وعدم الإنتظام في الدورة الشهرية.

مشاكل تدني الخصوبة

يؤثر التوتر على حالة الفرد النفسية بشكل عام، وهذا بدوره يسبب مشاكل في كمية الحيوانات المنوية عند الرجال وحالة من عدم الرغبة الجنسية لديهم كذلك. أما فيما يخص النساء فقد تحدثنا عن مشاكل الحيض التي يسببها التوتر لديهن، وطبعاً ستقل فرص الحمل إذا ما كانت دورتهن الشهرية غير منتظمة لأنهن لن تتمكنّ من حساب أيام الإباضة بشكل صحيح، كما أن ذلك سيقلل معدل الخصوبة عندهن.

وتوصلت دراسة حديثة إلى أن التوتر المستمر عند النساء يؤدي إلى فرز نوع من الإنزايمات يسمى (alpha-amylase) الذي يعمل بدوره على تقليل إحتمالات حدوث حمل عند النساء.

مشكلة حب الشباب

كما سبق وذكرنا أن التوتر يؤدي إلى إرتفاع في مستويات فرز هورمون الكورتيزل، وهذا الهورمون يسبب في تزيت البشرة وخصوصاً بشرة الوجه، وهذا عامل مباشر لظهور حب الشباب أو الحبوب الدهنية.

وعن هذا الموضوع تم التوصل من خلال دراسة غربية أقيمت منذ عدة سنوات أن الطلاب عانوا من حب الشباب خلال الفترة التي يجرون فيها إمتحاناتهم والتي تكون مصحوبة بالضغط النفسي والتوتر.

مشكلة تساقط الشعر

إذا ما تفاقمت حالة التوتر عند الإنسان ووصل إلى مستويات عالية يصبح فيها التوتر مزمناً، يتعرض الإنسان لعدة مشاكل منها قلة النوم وفقدان الشهية والأخطر مشكلة تساقط الشعر، وذلك نتيجة الخلل والإضطرابات الهرمونية التي ترافق التوتر والقلق.

لذا التوتر يقوم بإضعاف الشعرة ويبطئ نموها حتى تنتهي وتسقط في النهاية، ولكن هذا لا ينفي حقيقة أن مكافحة التوتر ومعالجته يمكن أن يساعد في عودة الشعر لطبيعته ووقف تساقطه.

مشكلة زيادة الوزن

إرتفاع مستويات التوتر يدفع الفرد إلى تناول الكثير من السكريات والحلويات وذلك سيسبب البدانة بطبيعة الحال، كما أن الأمر قد لا يقتصر على السكريات فقد يلجأ البعض إلى تفريغ توترهم من خلال كثرة الأكل وخصوصاً في الليل وهذا يسبب البدانة كذلك. وربطت العديد من الدراسات العلمية مسألة التوتر بزيادة الوزن عند الإنسان في علاقة مباشرة وخطيرة لأنه ثبت في بعض الحالات أنها تؤدي إلى السكتات القلبية والدماغية أيضاً.

بعد عرض مخاطر التوتر القلق عند الإنسان ننصح القرّاء الأعزاء باللجوء إلى طبيب نفسي في حال تفاقمت لديهم حالة التوتر، أو أن يلجأوا إلى أخذ إجازة والقيام ببعض النشاطات الترفيه، وطبعاً الإبتعاد قدر الإمكان عن مصادر التوتر.