الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات وتسلل على الحدود الأردنية- السورية

احبطت المنطقة العسكرية الشمالية على واجهة إحدى وحداتها بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأمن العسكري، عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات.

وحسب مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، فإنه في الساعة 10 من أمس الثلاثاء، وفي المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية شوهد 4 أشخاص ينوون التسلل من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجعهم باتجاه العمق السوري.

وأشار إلى أنه بعد تفتيش المنطقة تم ضبط 3 أكياس مواد مخدرة تحوي 244 كف حشيش، ونحو 775 ألف حبة ترامدول، و149 ألف حبة كبتاجون، وجرى تحويلها إلى الجهات المختصة.

من جهة أخرى، وعلى واجهة إحدى وحدات المنطقة، قال المصدر إنه في الساعة 7:45 دقيقة، وفي المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية شوهد 5 أشخاص ينوون التسلل من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض على شخص وتحويله إلى الجهات المختصة، وإصابة أحدهم وتراجعهم إلى العمق السوري.