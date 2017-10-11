الاستخبارات الاسرائيلية تزعم انها حذرت من اختراق روسي لزميلتها الامريكية

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل قد أبلغت الولايات المتحدة عن هجمة إلكترونية روسية وجهت ضد خدمات الاستخبارات الأمريكية في أثناء حدوثها.

وجاء في تقرير نشرته الصحيفة أن الإنذار الإسرائيلي قد ورد في أعقاب اختراق الاستخبارات الإسرائيلية لشبكة خاصة لشركة “كاسبرسكي لاب” الروسية لأمن المعلوماتية.

وأفادت “نيويورك تايمز” أن الإدارة الأمريكية أمرت العاملين بإزالة البرنامج من حواسيبهم الشهر الفائت في أعقاب الإنذار.

وذكرت الصحيفة أن مصادر في الاستخبارات الإسرائيلية كانت قد حذرت وكالة الأمن القومي الأمريكية من “اختراق روسي واسع النطاق” قبل سنتين لخدماتها الاستخباراتية، عن طريق البرنامج الروسي المشهور في العالم.

ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في منتجات شركة “كاسبرسكي لاب” الروسية لأمن المعلومات إن كانت مرتبطة بجهات استخباراتية روسية، وتعمل كمنفذ لها للتجسس على الإدارة الأمريكية. إلا أن الشركة الروسية تنفي أي ارتباط من هذا النوع.