10 مليارات دولار كلفة استضافة اللاجئين السوريين في الاردن

أعلنت وزارة الخارجية الاردنية ان كلفة استضافة مئات الالاف من اللاجئين السوريين فوق اراضي المملكة تجاوزت عشرة مليارات دولار.

وقال بيان صادر عن هذه الوزارة اليوم: “ان تكلفة استضافة اللاجئين السوريين والازمة السورية المباشرة على المملكة منذ بداية الازمة ولغاية العام الحالي 2017 بلغت حوالي عشرة مليارات و301 مليون دولار”.

واوضح، البيان، الذي نشرته وكالة الانباء الاردنية، ان هذه المبالغ تشمل تكلفة التعليم والصحة ودعم الكهرباء والمياه والصرف الصحي واستهلاك البنية التحتية والخدمات البلدية والمواد والسلع المدعومة وخسار النقل والعمالة غير الرسمية والتكلفة الامنية.

ويعتبر الأردن، الذي يزيد طول حدوده مع سوريا عن 375 كم، وفق تقارير إعلامية، من أكثر الدول استقبالًا للاجئين السوريين الهاربين من الحرب، إذ يوجد فيه نحو مليون و390 ألف سوري، قرابة النصف مسجلين بصفة “لاجئ” في سجلات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، في حين أن 750 ألفا منهم دخلوا قبل الأزمة، بحكم النسب والمصاهرة والعلاقات التجارية”.