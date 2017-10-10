وزير الخارجية الجزائري يطالب باستعادة سوريا لمقعدها بالجامعة العربية

جدد عبد القادر مساهل، وزير الخارجية الجزائري، الدعوة لعودة سوريا إلى مقعدها إلى جامعة الدول العربية، بعد أن تغلبت على ما أسماه بـ “الإرهاب”.

ونقلت صحيفة “الشروق” الجزائرية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء عن مساهل قوله بشأن الموقف من الأزمة السورية: “منذ تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية، كنا بلدين فقط لم يسايرا هذا الطرح، لأسباب واضحة فنحن لا نتدخل في شؤون الآخرين، وسوريا تبقى سوريا ومكانها في الجامعة”.

وأضاف: “الأمر ليس مسألة أو قضية أنظمة بل قضية دول، وسوريا دولة لها تاريخ حافل.. ولقد سبق ان صرحت بهذا الكلام في الجامعة العربية وقبل تجميد عضويتها، الآن الأمور تغيرت وسوريا تغلبت على الإرهاب وستتغلب عليه كما تغلبت عليه العراق”.

وكان وزراء الخارجية العرب قد قرروا خلال اجتماع لهم بالقاهرة في 12 تشرين ثاني 2011 تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية؛ كما دعوا إلى سحب السفراء العرب من دمشق.

الجدير بالذكر ان الجزائر قد حافظت على علاقاتها الرسمية مع الحكومة السورية منذ اندلاع الأزمة العام 2011 كما تم خلال السنوات الأخيرة تبادل الزيارات بين مسؤولين كبار من البلدين.