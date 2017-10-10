ورثة وديع الصافى يحذرون شركات الإنتاج من استغلال تراثه

أصدر الدكتور أنطون نجل المطرب اللبناني الكبير ديع الصافى، بيانا يحذر فيه شركالت الإنتاج من استغلال تراث والده الراحل دون الرجوع للعائلة، حيث جاء فى البيان :”وديع الصافى أعطى حياته للفن، وحفاظا على رفعة ومستوى فنه العريق نهيب بجميع شركات الإنتاج ومن يتعدى على تراث الفنان الكبير الرجوع لعائلته قبل التصرف فيها”.

وجاء في البيان :”ان هذا التعدى تجاوز المحدود، فقد علِمنا أن إحدى الشركات المصرية تنوى شراء قصة حياة الراحل، دون علم جمعية الورثة والتى حُدّدت أرباح أعضائها وفقا لقانون الإرث الذى اعتمده محامى العائلة ومحامى المرحوم وديع الصافى، علما بأن هذه الحقوق لا تتجزأ فهى شاملة لجميع الورثة وفقا لأنصِبتهم الإرثيّة التي حددها قانون الميراث ولا يمكن الاتفاق مع قسم واحد من الورثة دون غيرهم مهما كانت الاتفاقات السابقة”.

واختتم البيان بالقول :”نتمنى على اي شركة مصرية ترغب فى الاستحصال على حقوق نشر حياة المغفور له وديع الصافي أن تتصل بمفوضى الجمعية الذين يمثلون باقى الورثة وهم الأخوة الثلاثة الذين عملوا بالفن مع والدهم، وهم فادي وأنطوان وجورج “بالتكافل والتضامن”، وأن غير ذلك للأسف سوف يعرض الشركة المعتدية الى ملاحقات جزائية ومدنية، وفيما نحن متمسكون بعلاقتنا الجيدة مع كافة المعنيين بإرث المرحوم والدنا للتعاون معهم للحفاظ على سمعته وسمعة الفن فى لبنان وفى مصر العريقة”.