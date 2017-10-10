نتنياهو يحذر من زوال اسرائيل في المستقبل القريب ويطالبها بالاستعداد للمخاطر الجمة التي تحدق بها وتهدد وجودها
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جرينتش+2 08:16
نتنياهو يحذر من زوال اسرائيل في المستقبل القريب ويطالبها بالاستعداد للمخاطر الجمة التي تحدق بها وتهدد وجودها

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