نتنياهو يحذر من زوال اسرائيل في المستقبل القريب ويطالبها بالاستعداد للمخاطر الجمة التي تحدق بها وتهدد وجودها

ذكرت صحيفة “هآرتس”، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد طالب ان تستعد إسرائيل منذ الآن للمخاطر التي تهدد وجودها، وذلك لكي تتمكن من إحياء يوم استقلالها المئوي بعد ثلاثة عقود.

وأشارت “هآرتس” اليوم الثلاثاء، إلى أن نتنياهو أعرب خلال نقاش ديني عن مخاوفه من زوال دولة إسرائيل خلال السنوات القادمة.

ووردت تحذيرات نتنياهو، بحسب الصحيفة، خلال لقاء “التوراة” الذي استضافه في منزله مع عقيلته سارة، بمناسبة “عيد العرش” العبري، حيث ذكر بأن مملكة “الحشمونائيم عاشت لمدة 80 سنة، وأنه يعمل لضمان اجتياز إسرائيل لهذا الجيل والوصول لـ 100 سنة”.

ومملكة الحشمونائيم؛ دولة يهودية كانت موجودة في فلسطين على مدار 77 عامًا، وقد تأسست بعد تمرد هشمونائيم، وكانت نهايتها مع غزو المنطقة من قبل الإمبراطورية الرومانية.

ونقلت “هآرتس” عن مشارك بالندوة قوله عن أبرز تصريحات رئيس الحكومة: “قال نتنياهو إن وجودنا ليس بديهيًا، وأنه سيبذل كل ما في وسعه للدفاع عن الدولة”.

وأضاف: “المملكة الحشمونية دامت 80 عامًا، وإن علينا بدولة إسرائيل أن نتخطى ونمر هذه الفترة”. ويقدر مشارك آخر بالندوة بأن نتنياهو “لم يتنبأ بانهيار إسرائيل، لكنه قال إنه يجب أن تبقى قوية لأنها دولة ما زالت جديدة العهد”.

وذكر نتنياهو خلال النقاش أنه “لا وجود لليهود بدون التوراة، هذا هو الأساس الأول والأعلى الذي نقف عليه الآن، يحاولون تحطيم هذا الأساس، وتفعل ذلك جهات مختلفة، ولكن يمكن من خلال القوة أن نتصدى ونحبط كافة هذه المحاولات”.

وأشار إلى مطالبته للسلطة الفلسطينية بالاعتراف بإسرائيل “كدولة قومية يهودية”، متابعًا: “كل من يتحدث عن العملية السلمية، يجب أن يعترف بدولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، نحن لسنا معنيين بمصالحة خيالية، تتصالح الفصائل الفلسطينية في إطارها على حساب وجودنا”.

وصرّح بأنه يتوقع من المصالحة الفلسطينية الداخلية، ثلاثة أمور؛ “الاعتراف بدولة إسرائيل، تفكيك الجناح العسكري لحماس، وقطع العلاقة مع إيران، هذه أمور أساسية ونحن نصر عليها”.