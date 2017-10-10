محمد المسفر يهدد بسحق اي تمرد قبلي في قطر بالسلاح الكيماوي

أورد التلفزيون القطري الرسمي مقابلة مع محمد المسفر، الأكاديمي القطري المقرب من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، تحدث خلالها عن مواجهة تمرد الحشد القبلي في قطر.

وكان لافتا حديث المسفر عن استخدام الأسلحة الفتاكة مثل الأسلحة الكيماوية في مواجهة “الحشود القبلية” القطرية حال تمردها واتخاذها أي إجراء عدائي ضد أمير قطر تميم آل ثاني.

وقال المسفر: “أقول للحشد القبلي، إن تجمع 200 ألف منكم، سوف تسحقه قنبلة من الغازات السامة وننتهي من هذا كله”.

وأضاف “لم يعد السيف ولا الحصان ولا البطولة الشخصية واردة كما كانت في حرب البسوس وداحس والغبراء”.

وأشار إلى أن “عقلية القبيلة مازالت تفكر باسلوب القرون الوسطى وتعتقد بأن هذا الحشد الكبير سيفعل فعله، لكن الدبابات والطائرات والصواريخ بعيدة المدى والأسلحة الكيماوية حلت محل السيف القديم، وفي مثل هذه الحالات ستستخدم جميع هذه الأسلحة الساحقة”.