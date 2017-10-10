قطر تحسم الجدل حول تمسكها باستضافة مونديال 2022 

ردت قطر على التقارير التي أعلنت سحب حق الدوحة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022، بسبب الأزمة الخليجية.

وقالت قطر إن هذه ما هي إلا ادعاءات من جهات معلومة، مؤكدة أن أعمال بناء منشآت المونديال تجري على قدم وساق، وفقاً لصحيفة “الشرق” القطرية.

وذكرت الصحيفة أن رد قطر جاء بالإنجازات المتواصلة، فقبل أيام تم البدء في الخطوات الأولى لتركيب السقف المميز في استاد “الوكرة” المرشح لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، والذي يتميز بأنه متحرك بحيث يمكن تحويل الاستاد إلى استاد مغطى بالكامل.

وأضافت أن هذا الإنجاز يأتي بعد أقل من شهر من الكشف عن تصميم استاد “الثمامة”، الذي يعد، أول ملاعب كأس العالم التي تصمم بالكامل بأيد قطرية عربية.

ونقلت الصحيفة عن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال افتتاحه استاد “خليفة” الدولي، أول الملاعب القطرية التي ستقام عليها مباريات مونديال 2022، قوله: “باسم كل قطري وعربي أعلن عن جاهزية استاد خليفة الدولي لاستضافة كأس العالم 2022”.

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قد نشرت تقريرا قالت فيه، إن الأزمة الأخيرة بين قطر ودول المقاطعة، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وضعت الدوحة في موقف صعب عالميا، وآثارت شكوكا حول قدرتها على استضافة مونديال 2022، مشيرة إلى أن أستراليا الدولة المحتملة البديلة القريبة من تنظيم كأس العالم 2022.