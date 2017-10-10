تصاعد حدة التوتر بين امريكا وايران التي حذرت من عواقب ادراج حرسها الثوري على لائحة التنظيمات الارهابية
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جرينتش+2 11:05
حرس الحدود الأردني يؤكد جاهزيته الامنية لفتح معبر نصيب

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