حرس الحدود الأردني يؤكد جاهزيته الامنية لفتح معبر نصيب

أكد محمود الزعبي، قائد لواء حرس الحدود الاردني في المنطقة الشمالية، في مقابلة مع موقع «سي إن إن بالعربية»، جاهزية معبر جابر الأردني المشترك مع معبر نصيب السوري لإعادة افتتاحه بمجرد اتخاذ السلطات الرسمية قراراً بذلك. ولفت إلى أن «هناك مواقع داخل معبر جابر سنخليها للأجهزة الأمنية الأردنية الأخرى كالجمارك والأمن العام، فور الإعلان عن افتتاحه الذي بات وارداً خلال فترة قصيرة».

وحول سيطرة الجيش السوري على مناطق واسعة من الشريط الحدودي مع الأردن وتأثير تلك المتغيرات على وضع المعبر، أكد الزعبي أن الجيش السوري أصبح مسيطراً باتجاه مناطق الشرق، ولا مشكلة لدينا من الجانب الأردني بالنسبة للمعبر. وأوضح أن اتفاق «تخفيف التصعيد» في الجنوب السوري انعكس بشكل ملموس على «الوضع الأمني الحدودي»، الذي أصبح أكثر استقراراً.

وكشف عن تركيب «سياج مراقبة بصري وإلكتروني» على الحدود الشمالية لحدود المملكة، بدءاً من المنطقة المحاذية لحوض اليرموك، مشيراً إلى أنه قد يمتد على كامل الشريط الحدودي لاحقاً.

وبيّن أن عمليات التسلل من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية لا تزال مستمرة، بما في ذلك منطقة حوض اليرموك، موضحاً أن المنطقة الحدودية على الجانب السوري تضم عناصر من «داعش» وفصائل أخرى مثل «الجيش الحر» و«جيش أحرار العشائر». ولفت إلى «عدم مشاهدة» أي وجود لقوات إيرانية أو لقوات من حزب الله في تلك المناطق.