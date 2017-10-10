امريكا وحلفاؤها يفسحون المجال لانتقال مسلحي داعش من العراق لسوريا

اعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الثلاثاء, إن عملية عسكرية كبرى تجري حالياً لتحرير بؤرة كبرى لتنظيم داعش في منطقة الميادين السورية.

وأشارت الوزارة إلى أن المسلحين والمرتزقة الأجانب يتدفقون يومياً من العراق إلى الميادين السورية.

وقال اللواء إيغور كوناشنكوف، الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع، إن الطيران الحربي الروسي ينفذ نحو 150 غارة يومياً على مواقع لداعش في مدينة الميادين وقد دمّر البنية التحتية الاقتصادية للتنظيم ويعمل على إحباط محاولاته استئناف استخراج النفط من الأراضي السورية التي يسيطر عليها.

وأكد كوناشنكوف أن المسلحين يعززون مواقعهم في غرب العراق, مضيفاً أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يتظاهر فقط بمحاربة داعش في العراق، ولا يحاربه.

ورأت الدفاع الروسية أن التدفق المتواصل للإرهابيين من العراق إلى سوريا يطرح أسئلة مهمة حول أهداف عمليات التحالف الأميركي.

الوزارة لفتت أيضاً إلى أنه مع بدء عملية تحرير دير الزور من داعش خفّض التحالف الأميركي كثافة غاراته على الإرهابيين في العراق.

وأشار كوناشنكوف إلى أن ما يقوم به التحالف الدولي يتطلب توضيحاً، فإما أن تكون أولوية الولايات والتحالف، هي تعقيد عملية الجيش السوري الذي يسانده فيها سلاح الجو الروسي، أو أنها خطة لتحرير العراق من الإرهابيين وفتح الطريق أمامهم لدخول سوريا، ليكونوا تحت الضربات الدقيقة لسلاح الجو الروسي.