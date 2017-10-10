الموت يغيب الفنانة السورية “فاتن” شقيقة المطربة ميادة الحناوي

غيب الموت المطربة فاتن حناوي عن عمر ناهز 56 عاماً بعد معاناة طويلة مع المرض.

ونعت نقابة الفنانين في سورية الفنانة فاتن حناوي بعد وفاتها نتيجة مضاعفات مرضها بالفشل الكلوي.

واعتزلت حناوي الفن في الثمانينات من القرن الماضي وهي في ذروة تألقها وعرفت بأدائها القوي والمتمكن لأغاني سيدة الغناء العربي أم كلثوم.

والفنانة الراحلة هي الشقيقة الكبرى لمطربة الجيل ميادة حناوي وانطلقت في مسيرتها الفنية مطلع سبعينيات القرن الماضي وقدمت عددا من الأغاني ولا سيما القصائد التي تعاملت فيها مع كبار الملحنين السوريين والعرب, ومن أشهر أغانيها “بلدي الشام” مع الراحل وديع الصافي و”زيدي علوا يا شام”.