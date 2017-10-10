التدخين يتسبب باحالة اطباء وموظفين في مديرية صحة الزرقاء للمحكمة

احالت مديرية صحة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، 12 موظفا من كوادرها، بينهم أربعة أطباء، الى محكمة صلح الزرقاء، جراء قيامهم بالتدخين داخل المباني التابعة للمديرية.

وأكد مدير صحة الزرقاء الدكتور ضيف الله الحسبان لـ(بترا) ان تصرف الموظفين المحولين الى المحكمة جاء مخالفا لقانون الصحة العامة رقم 47/2008 والذي يحظر التدخين داخل الأماكن المغلقة، مشيرا الى ان ضباط مكافحة التدخين يقومون بجولات تفتيشية داخل المباني التابعة للمديرية للتأكد من عدم التدخين وعدم مخالفة قانون الصحة العامة.

وبين أنه لن يكون هناك أي تهاون بخصوص تطبيق القانون الذي حظر التدخين داخل الأماكن المغلقة، حيث سيطبق قانون الصحة العامة على الجميع دون أي استثناءات، مشيرا الى الأضرار الخطيرة الناجمة عن التدخين بشكل عام والتدخين السلبي على وجه الخصوص.