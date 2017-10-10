البرلمان اليمني ينتقد اسلوب التعامل مع المرضى اليمنيين في المطارات الاردنية

أدان مجلس النواب اليمني الإجراءات التي وصفها بـ”المعقدة” التي تتخذها السلطات الأردنية بحق المرضى اليمنيين في مطاراتها.

وخلال جلسته امس الاثنين اعتبر مجلس النواب مثل هذه الإجراءات التعنتية لا تليق بالأشقاء في الاردن تجاه إخوانهم من المرضى اليمنيين، مما يضاعف من معاناتهم في ظل العدوان الذي يتعرض له الشعب اليمني والحصار البري والبحري والجوي المفروض عليه من قبل دول تحالف العدوان بقيادة السعودية.

وأكد مجلس النواب ضرورة توجيه رسائل إلى البرلمان الأردني تنتقد هذه الظواهر السلبية والتي تسهم في اضعاف العلاقات الأخوية التاريخية بين الشعبين الشقيقين اليمني والأردني.