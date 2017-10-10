تصاعد حدة التوتر بين امريكا وايران التي حذرت من عواقب ادراج حرسها الثوري على لائحة التنظيمات الارهابية
أهم العناوين
جرينتش+2 11:05
اسباب التحول الاستراتيجي الاوروبي لجهة بقاء الرئيس السوري في الحكم

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني