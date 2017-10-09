مشوار فني للمطربة سميرة سعيد يبدء من مصر وينتهي في المغرب

استعدادًا لإحياء حفلها بالجامعة الألمانية فى مصر يوم الخميس القادم، تتواجد المطربة المغربية سميرة سعيد حاليا فى القاهرة، ومنها تنطلق لإحياء حفل ختام الدورة الرابعة عشر من مهرجان الإسكندرية الدولى للأغنية، بعد غياب تعدى الـ١٢ عاما عن جمهورها هناك، حيث يصدح صوتها فى القاعة الكبرى للاحتفالات داخل مكتبة الإسكندرية لمدة ثلاث ساعات بصحبة فرقتها الخاصة التى يقودها المايسترو محمد عزام.

وقالت سميرة سعيد إن مصر صاحبة فضل كبير عليها, وكانت سببًا فى تحقيقها انتشارا واسعا، قائلة «مقدرش أتأخر عن الجمهور المصرى»، مشيرة إلى أن الموسيقى هى لغة القلوب والقوى الناعمة التى تستطيع جمع العرب، وأنها تأتى بالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى انتصار أكتوبر التى شرف بها العرب جميعًا.

وعن حفلاتها خارج مصر قالت إنها سوف تسافر نهاية الشهر الجارى إلى بلدها المغرب لتحيى سهرة فنية مع محبيها المغاربة ليحتفلوا معها ليلة 27 من الشهر الجاري فى مدينة مكناس حيث تحيى ليلة الختام من المهرجان الذى يحمل اسم المدينة، فى الملعب الشرفى.