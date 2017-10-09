تصاعد حدة التوتر بين امريكا وايران التي حذرت من عواقب ادراج حرسها الثوري على لائحة التنظيمات الارهابية
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جرينتش+2 11:59
ضاحي خلفان يقايض انتهاء الازمة القطرية بالغاء مونديال 2022

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