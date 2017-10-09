ضاحي خلفان يقايض انتهاء الازمة القطرية بالغاء مونديال 2022

أطلق الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن في دبي، اليوم الأحد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة – مفاجأة كشف فيها عن سبب الأزمة الخليجية.

وقال خلفان في تغريدته: “إذا ذهب المونديال عن قطر سترحل أزمة قطر.. لأن الأزمة مفتعلة من أجل الفكة منه.. التكلفة عودة أكبر مما خطط تنظيم الحمدين”..

لم تعد قطر محل اهتمامنا…هذا التوجه يجب ان يكون سائدا في وسائل إعلام دول المقاطعة الإرهاب قطر.

أما في تغريدة أخرى فقد أشار إلى أن نهاية قطر ستكون على يد أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وكانت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين قد قطعت في 5 حزيران الماضي، علاقاتها مع قطر برا وبحرا وجوا ودبلوماسيا، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”.