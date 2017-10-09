المخابرات الامريكية تحرض امراء سعوديين ضد ابن سلمان لصالح ابن نايف

أكدت صحيفة “فايننشال تربيون” الاقتصادية، أن التيار السلفي نشط وفعال في السعودية، لافتة إلى انقلاب آخر قد تشهده المملكة قريبا على غرار ما حدث مع ولي العهد السابق محمد بن نايف.

ولفتت الصحيفة في تقرير لها، إلى ان عائلتي الملكين السعوديين السابقين “فهد وعبدالله” بن عبد العزيز، إضافة إلى عائلة ولي العهد الاسبق نايف، قد شكلت تحالفا داخل العائلة الحاكمة للحيلولة دون انتقال الحكم إلى ولي العهد محمد بن سلمان.

وأكدت الصحيفة ان وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية “سي آي إيه”، لا ترغب في وصول محمد بن سلمان للعرش، وتفضل عودة ولي العهد السابق محمد بن نايف، مشيرة إلى رواج انباء عن شعور الإدارة الأمريكية بالإحباط تجاه الاوضاع المالية للسعودية.

وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) الجديد مايك بومبيو، قد سلم في شباط/فبراير الماضي ولي العهد السعودي السابق الامير محمد بن نايف ميدالية تمنحها الوكالة تقديرا “للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب”.

ونقلت وكالة الانباء السعودية حينها عن محمد بن نايف بعد تسلمه الميدالية “تقديره لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية على تكريمه”، بحسب الصحيفة.

وتقول الصحيفة وقتها اكد “ابن نايف” ان “علاقتنا مع أميركا علاقة تاريخية استراتيجية ولن ينجح من يحاول أن يزرع إسفينا بين السعودية وأميركا”.