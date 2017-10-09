الرزاز يتعهد بالملاحقة القضائية للمعتدين على معلم بمدرسة المنشية الثانوية

نشر موقع نقابة المعلمين اليوم الاثنين ان معلماً في مدرسة المنشية الثانوية للبنين في الأغوار الشمالية قد تعرض لاعتداء سافر من قبل مجموعة من أولياء الأمور.

وقالت نقابة المعلمين ان أولياء الأمور قد انتهكوا حرمة المدرسة وقاموا بضرب المعلم حتى فقد وعيه وتم نقله الى المستشفى.

بدورها تواصلت نقابة المعلمين من خلال نائب نقيب المعلمين الأستاذ إبراهيم شبانة مع وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز لمخاطبة النائب العام للقبض على المعتدين، كون الاعتداء وقع على موظف عام خلال تأديته عمله الرسمي داخل مؤسسته.

ويتواجد عضو الهيئة المركزية لفرع إربد الدكتور فيصل الهواري, والأستاذ محمد فرسان, أمين سر فرع إربد في المستشفى لمتابعة حالة المعلم.

وذكرت وكالة “بترا” ان الدكتور عمر الرزاز, وزير التربية والتعليم قد تابع حادثة الاعتداء التي تعرض لها هذا المعلم، واطمأن على الحالة الصحية للمعلم.

واكد الرزاز في تصريح صحفي، ان “الوزارة ستلاحق المعتدين قضائياً ولن تتنازل عن حقها العام في هذه القضايا حتى لو تنازل المعلم عن حقه الشخصي”.

وشدد على رفض الوزارة للاعتداء على المعلمين، وعدم السماح بالتطاول عليهم والإساءة إليهم بأي شكل من الاشكال، مؤكدا حرص الوزارة على كرامة المعلمين وهيبتهم باعتبارهم أصحاب رسالة نبيلة.