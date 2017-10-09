الاجبان طعام لذيذ ومفيد ولكن من المستحسن تناوله بحذر

تدخل الأجبان في كثير من المأكولات، إلى جانب أنه يمكن تناولها كطعام رئيسي في الإفطار والوجبات الخفيفة. إليك ما تحتاج معرفته عن فوائد الجبن الصحية، والأضرار المحتملة من الإفراط في أكلها:

احرص على مراجعة البيانات الغذائية لنوع الجبن الذي تفضله، وعدم تجاوز الحد الأقصى من الدهون والكولسترول المناسب لجسمك الفيتامينات والمعادن.

تزوّد منتجات الألبان الجسم بفيتاميني “أ” و”د” ومعدني الكالسيوم والفوسفور. ولهذه التركيبة الغذائية أهمية كبيرة في دعم الإبصار وبناء خلايا الدم وصحة العظام والأسنان ووظائف الجهاز العصبي.

– البروتين: تمتاز الأجبان بمحتواها الغني من البروتين، وخاصة غير الطرية، وتحث التوصيات الغذائية علة أن تتراوح حصة البروتين بين 10 و35 بالمائة من السعرات الحرارية التي يأكلها الإنسان يومياً، وتختلف النسبة حسب الجنس ومعدّل النشاط البدني.

– الدهون والكولسترول: يمكن أن تحتوي الجبن على كمية كبيرة من الدهون، في الوقت الذي تحث فيه التوصيات الغذائية على ألا تزيد حصة الدهون عن 30 بالمائة من السعرات الحرارية اليومية. تسبب كثرة الدهون السمنة، وأمراض القلب والمرارة، لذلك احرص على مراجعة البيانات الغذائية لنوع الجبن الذي تفضله، وعدم تجاوز الحد الأقصى من الدهون والكولسترول المناسب لجسمك.

– الصوديوم: يشكل الصوديوم 60 بالمائة من الملح، وتؤدي زيادته في الطعام باستمرار إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم. إذا كانت لديك مشاكل مع الضغط تناول الأنواع منخفضة الملح من الجبن.