اصوات نقابية تدعو لعقد مؤتمر انقاذ وطني تشارك فيه كل المكونات الشعبية للخروج بحلول ناجعة للازمة الاقتصادية
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جرينتش+2 10:27
الأغنية الوطنية المصرية ساهمت في نصر حرب أكتوبر ولم تعبر عنها فقط

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