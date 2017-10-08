علاقة خيانية بين “داعش” والعميل الاسرائيلي الذي اغتال الشهيد فقهاء

كشفت مصادر أمنية، صباح اليوم الأحد، عن علاقة تربط أشرف أبو ليلة قاتل الشهيد القائد في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مازن فقهاء قبل عدة أشهر وأحد قياديي داعش في قطاع غزة.

وقالت المصادر، إن القيادي في داعش كان يتبادل مع أبو ليلة بعض كلمات السر التي تبين فيما بعد أنها تابعة لجهات مخابراتية تدعم استمرارهم وتقوم بالتمويل لهم للبقاء على زعزعة الحالة الأمنية في غزة.

وأشارت إلى أنه حديثًا يجري التحقيق مع هؤلاء العناصر على شبهات أمنية تتعلق بارتباطهم بجهات مخابراتية معادية معروفة لدى الجهات الأمنية.

ولفتت المصادر إلى أن أحد عناصر داعش استغل مقربًا منه من خلال تهديد السلاح وتهديد صاحب المنزل بالقتل في حال رفضه استقبالهم ببيته.

وأوضحت أن أصحاب المنازل في تلك المنطقة عاشوا حالة من الرعب خلال فترة تواجد هؤلاء العناصر طرفهم، مشددًا على أنه مهما طال فترة هروب هؤلاء المشبوهين فإنه سيتم اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة.

وكان جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس في قطاع غزة أعلن فجر أمس عن اعتقال أحد قيادات “داعش” ويدعى “نور عيسى” وآخرين، في قطاع غزة.

وقال الجهاز في منشور له على صفحته على “فيسبوك” إنه “بجهود حثيثة ومباركة تم اعتقال أحد قيادات الفكر المنحرف في قطاع غزة وآخرين”، موضحاً أنه يجرى استكمال التحقيقات المطلوبة.

ولم يذكر الجهاز مزيدًا من التفاصيل حول عملية الاعتقال.

وأفاد الناطق باسم وداخلية إياد البزم قبل ظهر امس السبت أن “الأجهزة الأمنية تمكنت مساء أمس الاول الجمعة، من اعتقال المدعو نور عيسى، المطلوب للأجهزة الأمنية، فيما بدأت التحقيق معه واستكمال الإجراءات القانونية”.