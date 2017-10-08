رغدة تشارك في بطولة المسرحية المصرية الشعرية  “هولاكو”

انضمت الفنانة السورية رغدة لأبطال العرض المسرحى “هولاكو” الذى يجرى مخرجه جلال الشرقاوى بروفاته على المسرح القومي المصري.

ويشارك في العرض المسرحي النجم المصري فاروق الفيشاوى، الذى يجسد شخصية الخليفة العباسى المستعصم بالله, فيما تجسد الفنانة القديرة رغدة شخصية زوجته, ومازال البحث جاريا عن الممثل الذى سيجسد شخصية هولاكو.

المسرحية, كما هو معروف, من تاليف الشاعر الكبير فاروق جويدة الذى كتبها بأسلوبه الشعرى السلس, ويخرجها جلال الشرقاوى على المسرح القومى كعودة للمسرح الشعرى الذى اختفى من المسرح المصرى منذ فترة طويلة.