“داعش” يتحول من الهجوم الى الدفاع ويستنجد بالنساء لإنقاذه

كشفت وسائل إعلام تابعة لتنظيم داعش الارهابي عن إعلان التنظيم، أنه أصبح يتعين على النساء المسلمات تحقيق ما يتوجب عليهن في جميع الجبهات عن طريق دعم الارهابيين في قتالهم، لاسيما بعد الهزائم الأخيرة التي مني بها التنظيم في سوريا والعراق.

ودعت مواقع داعش الاعلامية نقلا عن صحيفة إندبندنت البريطانية اليوم الأحد، النساء إلى الاستعداد لحماية دينهن عبر التضحية بأنفسهن من أجل الله، وأشارت إلى سوابق في التاريخ الإسلامي قد تثبت هذا النداء.

من جهته قال “شارلي وينتر” كبير الباحثين في المركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسي للصحيفة البريطانية: إن داعش يعترف فعلاً عبر نشر هذه الدعوة بأن جهاده تحوّل من الهجوم إلى الدفاع، محذراً من أن ذلك قد يُلحِق تداعيات بالصراع الدائر في سوريا والعراق، وكذلك بالأوضاع الأمنية في العالم.

وتنظيم داعش الارهابي لم يتوجه سابقاً إلى النساء برمتهن بدعوة الانضمام إلى القتال بحسب الصحيفة، وكان يكتفي حتى الآونة الأخيرة بمناشدتهن التزوّج من جنوده وتربية الأطفال.

جدير بالذكر أن الداعشية الارهابية “حسناء آيت بولحسن” كانت ضمن خلية نفذت هجمات باريس في 13 تشرين الثاني 2015 وقضت عليها الشرطة، كما سبق لجماعة بوكو حرام في نيجيريا، والمرتبطة بـ داعش أن استخدمت نساءاً في عملياتها الانتحارية.