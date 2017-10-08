الفخراني يتوقع ان يحظى مسلسل “بالحجم العائلي” باعجاب الجمهور

استقر الفنان المصري يحيى الفخرانى على مسلسل “بالحجم العائلى”، حسبما أكد فى تصريحات صحفية، مشيراً إلى أنه قرأ الفترة الماضية 36 سيناريو، ليعود به الفنان القدير للشاشة بعد غياب عن رمضان الماضي، حتى اختار سيناريو “بالحجم العائلى”، موضحأً انه قرأ الـ10 حلقات الأولى من المسلسل مع المعالجة، الكاملة لكل أحداث المسلسل .

وقال الفخرانى إنه متفائل جداً بالعمل مع المخرجة هالة خليل والسيناريست محمد رجاء، مؤكداً أن العمل سيفاجئ الجمهور من خلال تجربة “بالحجم العائلى”، مشيراً إلى أن هناك جلسات عمل تتم بينه وبين صناع المسلسل لاختيار باقى فريق المسلسل الذين يشاركون معه فى أحداث العمل.

هذا المسلسل يدور حول قضية اجتماعية ستنال إعجاب الجمهور، حيث اعتاد الفخرانى على اختيار موضوعات مسلسلاته بعناية جعلته دائمًا رقم واحد في الدراما التليفزيونية، وصاحب المسلسلات الأكثر بقاء في ذاكرة المشاهدين..والعمل من إنتاج منى قطب ويحمل اسما مؤقتا “بالحجم العائلى”، من تأليف السيناريست محمد رجاء، وإخراج المخرجة هالة خليل.

يشار إلى أن آخر أعمال يحيى الفخرانى هو مسلسل “ونوس”، الذى عرض فى موسم رمضان 2016 وحقق نجاحاً كبيرا مع الجمهور والنقاد من خلال شخصية ونوس الذى جسدها الفخرانى خلال أحداث المسلسل.