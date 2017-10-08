اصوات نقابية تدعو لعقد مؤتمر انقاذ وطني تشارك فيه كل المكونات الشعبية للخروج بحلول ناجعة للازمة الاقتصادية
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جرينتش+2 05:55
اصوات نقابية تدعو لعقد مؤتمر انقاذ وطني تشارك فيه كل المكونات الشعبية للخروج بحلول ناجعة للازمة الاقتصادية

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