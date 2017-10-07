مصرع الفنانة المصرية داليا التوني في حادث سير مروع

لقيت الفنانة المصرية الشابة داليا التوني مصرعها في حادث سير مروع على طريق القاهرة – العين السخنة.

وأكد نقيب الممثلين، الدكتور أشرف زكي، خبر مصرع الفنانة الشابة، كما أعلن الخبر العديد من الفنانين والنجوم المصريين عبر صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

داليا التوني بدأت التمثيل في الجزء الثاني من مسلسل الكبير أوي عام 2011، لكنها حققت شهرتها عندما شاركت محمد رمضان في فيلم الألماني عام 2012، وشاركت بعدها في عدة أعمال من أبرزها العملية ميسى، حماتي بتحبني ومولانا العاشق وظرف أسود وكان آخر أدوارها في مسلسل حلاوة رح مع هند صبري.