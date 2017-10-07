طباخ بوتين يعلن انه لا يفاضل بين الاطعمة ولكنه يحب البوظة

يحتفل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت (7أكتوبر)، بعيد ميلاده الـ65. وبهذه المناسبة أدلى كبير الطباخين في الكرملين فيكتور بيلايف بحديث لصحيفة “كومسومولسكايا برافدا”.

تحدث الطباخ إلى مراسل الصحيفة عن الوجبات المفضلة للرئيس بوتين وتقاليد مطبخ الكرملين وعمله هناك منذ 30 عاما.

وتولى بيلايف إدارة مطبخ الكرملين في عهد ليونيد بريجنيف، وبقي في هذا المنصب في عهد الرئيسين يلتسين وبوتين. ثم استقال من منصبه ليترأس الآن جمعية طهاة روسيا.

وفي إجابته عن الطعام المفضل للرئيس قال بيلايف إن “البوظة (الآيس كريم) بلا شك أكثر ما يفضله فلاديمير بوتين”. وأوضح قائلا “إنه يحب البوظة وخاصة المسماة بـ (بلومبير) وبوظة الفواكه. لذلك نحاول أن نقدم في ختام كل حفلة استقبال على مائدة الكرملين كرات من البوظة التي يحب رئيس الدولة أن يهديها لضيوفه. وبعد أن قدم الرئيس صندوقا من البوظة هدية لرئيس جمهورية الصين الشعبية، أقيم خط لاستيرادها امتد من بطرسبورغ إلى بكين، ليتعود الشعب الصيني مع رئيسه على أكل البوظة الروسية”.

وقال بيلايف إن زعيم الحزب الشيوعي السوفيتي ليونيد بريجنيف كان من أهالي شرق أوكرانيا، لذلك أحب المأكولات الأوكرانية مثل شوربة “بورش” (الحساء من الكرنب والشمندر والطماطم). أما الرئيس يلتسين فكان يفضل لحم الضأن وكرات العجين المحشوة باللحم، مع العلم أنه ولد في منطقة الأورال الروسية.

وأضاف رئيس جمعية طهاة روسيا قائلا: “أتذكر قمة G8 في سوتشي عام 2006. وكان الصيف آنذاك حارا ورطبا جدا، فقررنا تعديل قائمة طعام القمة. وقدمنا للضيوف بدلا من الحساء الساخن شوربة الطماطم الباردة. وبعد أن تناولها بوتين، طلب مني أن أحضر طبقا آخر منها. ثم استدعى طاقم المراسم وطلب منهم أن يشكروا الطباخين، وقال إن الشوربة الباردة أعجبته كثيرا”.

ثم تذكر الطباخ قمة الذكرى الـ300 لتأسيس بطرسبورغ. حيث أقيمت مأدبة عشاء على متن سفينة. وقال: “قدمنا للضيوف طبقا من لحم الأرانب. وأعجبت الوجبة الرئيس الفرنسي آنذاك (جاك شيراك) الذي طلب من فلاديمير بوتين تقديم الشكر للطباخين على الطعام اللذيذ. وسأل الرئيس بوتين بعد أن استدعى الطباخين عن مكان اصطياد هذه الأرانب اللذيذة”.

واستطرد طباخ الكرملين قائلا إن فلاديمير بوتين لا يعطي أولوية لأي وجبة غير البوظة، ويأكل كل ما يقدم له سواء على الفطور أو الغداء أو العشاء.