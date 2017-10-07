تصاعد القلق الاسرائيلي من سيطرة جناح الصقور على "حماس" بعد انتخاب السنوار والعاروري في مراكزها القيادية العليا
أهم العناوين
جرينتش+2 09:37
طباخ بوتين يعلن انه لا يفاضل بين الاطعمة ولكنه يحب البوظة

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني