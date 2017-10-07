تصاعد القلق الاسرائيلي من سيطرة جناح الصقور على "حماس" بعد انتخاب السنوار والعاروري في مراكزها القيادية العليا
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“داعش” يتلاعب بالاعصاب الامريكية عبر استمراره بتبني عملية لاس فيغاس

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