تصاعد القلق الاسرائيلي من سيطرة جناح الصقور على "حماس" بعد انتخاب السنوار والعاروري في مراكزها القيادية العليا
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الفاضي يعمل قاضي .. الامارت تخطط لاستعمار المريخ بعد مئة سنة !!!

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