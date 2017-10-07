الفاضي يعمل قاضي .. الامارت تخطط لاستعمار المريخ بعد مئة سنة !!!

أعلن مدير وكالة الفضاء الإماراتية، محمد ناصر الأحبابي، أن دولته بصدد المشاركة في وضع أول مستعمرة بشرية على كوكب المريخ بعد قرن من الآن.

وقال الأحبابي في مقابلة خاصة مع “سبوتنيك”، “لقد قلنا إن الإمارات ستشارك مع العالم كله في وضع أول مستعمرة بشرية على كوكب المريخ بعد مئة سنة. ونحن لا ندعي أننا سنقوم بذلك بعد 5 سنوات”.

وأوضح أن هناك عدة مقترحات مطروحة من الدول الأخرى بشأن استعمار المريخ، حيث يفضل البعض استعمار القمر أولا بينما يفضل آخرون عدم تضييع الوقت في الذهاب للقمر مرة أخرى.

وصرح الأحبابي أن الإمارات تهتم كثيرا بكوكب المريخ وهناك عدة مشاريع مرتبطة بالمريخ.

وقال إن من ضمن تلك المشروعات، “المركبة العلمية، ومدينة المريخ العلمية ومشروع تأسيس رواد الفضاء للمستقبل”.

وبحسب الأحبابي فإن السبب وراء اهتمام الإمارات بالمريخ هو تشابه ظروف المعيشة بين الأرض والمريخ.

وأضاف الأحبابي أن، “ظروف المريخ تشابه الإمارات، منطقة صحراوية، لا تتوفر فيها المياه كذلك نحن نأخذ الغذاء من الخارج، لأنه ليس لدينا زراعة. والبيئة عندنا صعبة، ونستخدم التقنيات والموارد الأرضية لتوليد الطاقة”.

كما دعا الأحبابي جميع دول العالم بالتفكير في كيفية مواجهة نقص الموارد، وروسيا على وجه الخصوص للمشاركة في إجراء أبحاث لتوليد القوت والماء بالمريخ وأعلن عن استعداد بلاده للمشاركة في تمويل تلك الأبحاث.

جدير بالذكر ان عددا من العلماء قد توصلوا مؤخرا، إلى استنتاجات تفيد أن هناك حياة على سطح المريخ, وذلك بسبب وجود مستويات عالية من الزنك والجرمانيوم بين الصخور.

وقد أثبتت دراسة نشرت في مجلة Journal of Geophysical Research: تخمينات العلماء حول احتمالية وجود حياة على سطح المريخ حيث لاحظ الباحثون زيادة مركبات الزنك والجرمانيوم في بعض مناطق المريخ، وتم الكشف عن هذه العناصر الكيميائية من قبل محلل روفر كوريوسيتي. ووفقا للباحثين، فإن زيادة محتوى الزنك والجرمانيوم هو علامة على ارتفاع درجة حرارة النشاط على سطح الكوكب الأحمر.