تصاعد القلق الاسرائيلي من سيطرة جناح الصقور على "حماس" بعد انتخاب السنوار والعاروري في مراكزها القيادية العليا
أهم العناوين
جرينتش+2 09:37
 اعتقال قاتل مدير شركة مالية بعمان قبيل مغادرته مطار الملكة علياء

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني