 اعتقال قاتل مدير شركة مالية بعمان قبيل مغادرته مطار الملكة علياء

كشف البحث الجنائي بزمن قياسي الغموض الذي رافق مقتل مواطن ستيني في خلدا والقى القبض على الفاعل لحظة وصوله الى مطار الملكة علياء الدولي خلال محاولته الهروب خارج المملكة.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام انه “ورد فجر يوم أمس لغرفة العمليات الرئيسية في مديرية شرطة شمال عمان بلاغا عن تعرض ستيني أمام منزله في منطقة خلدا لإطلاق عيارات نارية من قبل مجهول ادت الى وفاته، حيث هرعت كوادر مديرية شرطة شمال عمان والبحث الجنائي والمختبر الجنائي والطبيب الشرعي والمدعي العام للمكان للكشف على الجثة والمباشرة بالتحقيق في ملابسات الحادثة”.

وأوضحت انه “بعد الانتهاء من الكشف على مسرح الجريمة وجمع المعلومات والادلة والقرائن، تم تشكيل فريق تحقيقي من شعبة بحث جنائي العاصمة تولى التوسع بالتحقيقات حول القضية لتحديد وكشف ملابساتها حيث باشر الفريق بجمع المعلومات بجميع الطرق التحقيقية والفنية والتقنية لتقودهم خلال ساعات معدودة من ارتكاب الجريمة الى تحديد هوية المشتبه به والذي كان على خلاف شخصي سابق مع الضحية وبوشر البحث عنه بعد ان تبين انه قام بالاختفاء وتوارى عن الانظار”.

وأضافت، إن التحقيقات وعمليات البحث “قادت الى ان المشتبه به يعتزم الهروب لخارج المملكة عن طريق مطار الملكة علياء الدولي حيث تم إلقاء القبض عليه لحظة وصوله للمطار، واعترف بعد التحقيق معه انه ونتيجة لخلافات شخصية سابقة مع المغدور توجه لمنزله فجر أمس وبحوزته سلاح ناري وبعد نقاش بينهما امام المنزل أقدم على إطلاق عدة عيارات نارية باتجاهه وأرداه قتيلاً ولاذ بالفرار من المكان وتم وبدلالته ضبط السلاح الذي استخدمه في ارتكاب جريمته”، وتم بعد انتهاء التحقيقات الأولية فيها إحالة القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.