اعتقال ثلاثة لبنانيين بتهمة التجسس على حزب الله لصالح اسرائيل

اعتقلت السلطات اللبنانية مؤخراً ثلاثة مواطنين مشتبهين بالتعاون لصالح إسرائيل, وفقا لما أعلنته صحيفة “الاخبار” اللبنانية المقربة من حزب الله اليوم السبت.

وقالت “الاخبار” ان شعبة المعلومات في الأمن العام قد فككت في الأيام الماضية خلية مؤلفة من ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطها بالعدو الإسرائيلي، تنشط بين برج البراجنة ودير قوبل.

العملية الأمنية التي بدأت بتوقيف اثنين مشتبه فيهما في برج البراجنة والحدث، استكملت مساء أمس الاول بالقبض على مشتبه فيه ثالث في بلدة دير قوبل”.

وأضاف تقرير الصحيفة: “كشفت المعلومات أن أحد المشتبه فيهم، ويدعى عباس س، اعترف بعمله لمصلحة الموساد الإسرائيلي مع علمه بذلك، بعدما ثبت بالدليل تواصله مع الجهاز المعادي.

وسرعان ما فاجأ الموقوف الذي يعمل مدرسا، المحققين، عندما أفاد بأنه يتواصل مع العدو الإسرائيلي بقصد التسلية! وضبطت في منزله أجهزة كومبيوتر وأجهزة إلكترونية أخرى”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “الموقوفين الثلاثة لبنانيون، أحدهم من البقاع والآخر من الجنوب، وأن مشغل الخلية لبناني موجود في اسرائيل”.