“قاضي الغرام” الجديد عبارة عن كمبيوتر ذكي يقرأ العواطف  بدقة

تمكن باحثون من تصميم جهاز قادر على التنبؤ بعمر العلاقات العاطفية باستخدام الذكاء الاصطناعي، ما قد يكون المفتاح لإنقاذ الكثير من العلاقات الفاشلة.

وقام الباحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا خلال الدراسة التي نشرت على موقع “PLOS One” باستخدام خوارزمية التعلم الآلي مما مكن الجهاز من الاستماع إلى تسجيلات صوتية لجلسات علاج لـ134 زوجا على مدى عامين، كما غذى الباحثون الجهاز بمعلومات إضافية عن كل علاقة، ودرس الجهاز المدة التي تحدث فيها الطرفان ونغمة وأسلوب الكلام، ومتى قيل، وكيفية تحدث كل طرف.

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وأظهرت التجارب وفقا للورقة البحثية، أن استخدام البيانات المجمعة من الأزواج أصحاب العلاقات المتعثرة، وأن التنبؤات الناتجة عن تحليل الذكاء الاصطناعي، قابلة للمقارنة أو قد تتفوق على تنبؤات البشر التي تم التوصل إليها باستخدام رموز سلوكية معينة.

والمثير للاهتمام أن النتائج التي توصل إليها البشر من خلال دراسة الكلمات المنطوقة ولغة الجسد كانت صحيحة بدقة 75.6% من مجمل الحالات التي تمت دراستها، بينما بلغت دقة تنبؤات الذكاء الاصطناعي 79.3%، استنادا إلى الخصائص الصوتية فقط، وكانت أفضل النتائج المسجلة في الدراسة من خلال الجمع بين التقييم الآلي وتقييم الخبراء بنسبة صحة بلغت 79.6%.

وتكمن أهمية هذه التجربة في كشفها مدى تشفير البشر للمعلومات المتعلقة بمشاعرهم الأساسية عن طريق الأسلوب الذي يتحدثون به.