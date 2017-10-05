بعدما اتخم ترامب بالصفقات المليارية.. الملك السعودي يبرم مع بوتين جملة عقود استثمارية هائلة !! ولا عزاء للاردن والعرب
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“قاضي الغرام” الجديد عبارة عن كمبيوتر ذكي يقرأ العواطف  بدقة

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