انتخاب صالح العاروري نائباً لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس

ذكرت قناة الأقصى، المحسوبة على حركة حماس، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر لم تحددها أن قيادة الحركة انتخبت صالح العاروري، نائبا لرئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية، حيث أكدت قناة الجزيرة القطرية الخبر.

كما لم تذكر القناتان مزيدا من التفاصيل وتم الاكتفاء بنشر الخبر بشكل عاجل، علما بأن أعضاء المكتب السياسي قد اجتمعوا في القاهرة مؤخرا ووزعوا العديد من الأدوار والمهام على قيادات الحركة.

وكان العاروري من الشخصيات التي حصلت على اعلى الاصوات في الانتخابات الأخيرة لحركة حماس، والتي جرت منذ أشهر قليلة، حيث كان يعتبر منافسا مباشرا لكل من إسماعيل هنية وموسى أبو مرزوق.

وقالت الحركة يومها، إن مجلس الشورى العام للحركة قد عقد دورته العادية على صعيدي الداخل والخارج، وانتخب إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي، فيما انتخب أعضاء المكتب السياسي وأبرزهم موسى أبو مرزوق، ويحيى السنوار، وصالح العاروري، وخليل الحية، ومحمد نزال، وماهر عبيد، وعزت الرشق، وفتحي حماد.