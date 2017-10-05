امريكا تدرج رمضان شلح للمرة الثانية على قائمة المطلوبين لديها

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس، أن إدراج الأمين العام للحركة الدكتور رمضان شلح على قائمة المطلوبين ليس جديداً بل تم منذ عدة سنوات، وهو يدلل على أن أمريكا تستخدم سلطتها لخدمة الاٍرهاب “الإسرائيلي”.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، قد نشرت تقريراً يحمل أسماء 29 شخصاً على مستوى العالم مدرجين على قائمة المطلوبين لمكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي FBI، منهم 8 فلسطينيين أبرزهم الدكتور رمضان عبد الله شلح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي والأسيرة المحررة أحلام التميمي.

وأضاف داوود شهاب مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي، أن الدكتور رمضان معروف بدفاعه المستمر عن شعبه ووطنه وقضيته، متمسك بثوابت أمته وشعبه وبحقه في وطنه فلسطين، ويرفض مطلقاً التنازل أو التفريط واستجداء الرضا الأمريكي كما تفعل دول وحكومات من الباب “الإسرائيلي”.

وادان شهاب، هذا الموقف الأمريكي، معتبراً إياه انحيازاً وشراكة مع الاحتلال في قمع وملاحقة حركات التحرر الوطني.

وقال شهاب: إن هذا الإصرار الامريكي على ملاحقة الأمين العام للحركة لن يزيدنا إلا ثباتاً وتمسكاً بحقوقنا ومبادئنا ومواقفنا وسيستمر نضالنا وجهادنا بإذن الله رغم كيد أمريكا راعية الاٍرهاب والطغيان في العالم.