الهيئات السينمائية تقرر منع هيفاء وهبي من العمل في مصر

أصدرت غرفة صناعة السينما ونقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن السينمائية في مصر، بيانا أعلنت فيه إيقاف الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن التمثيل في مصر، أو المشاركة في أعمال فنية مصرية بسبب خلافها مع المنتج محمد السبكي.

وحسب وسائل الأعلام المصرية، ذكر البيان أنه “بناء على قرار من غرفة صناعة السينما المصرية برئاسة فاروق صبري، وقرار نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي، وقرار نقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة، تم إيقاف الفنانة هيفاء وهبي عن المشاركة في أي أعمال فنية داخل مصر، وإلزامها برد مبلغ 40 ألف دولار لشركة السبكي فور سينما برودكشن مقابل ما تقاضته من الشركة عن أداء دورها بفيلم “ثانية واحدة”، وإلزامها بسداد مبلغ 1.7 مليون جنيه قيمة تكاليف يومي التصوير في فيلم ثانية واحدة”.

وقالت النقابة في البيان، إن “هيفاء وهبي لن تعمل في مصر حتى تدفع هذه الغرامة”، مشيرة الى انه “تم منحها مهلة لمدة شهر من أجل تنفيذ هذا الالتزام مقابل السماح لها بالعمل واعطاءها التصاريح، وهو ما عطلها عن بدء تصوير فيلم محمد رمضان الجديد”.

وتفاجأت هيفاء بهذا القرار بعد تعاقدها مع المنتج أحمد السبكي للعمل في فيلم “الديزل” لمحمد رمضان، وهو ما جعل المنتج محمد السبكي يقدم شكوى جديدة إلى النقابة ضد هيفاء وهبي والتي كان من المقرر أن تقدم فيلما معه بعنوان “ثانية واحدة”، وصورت منه يومين واعتذرت عن استكماله بسبب الخلافات.