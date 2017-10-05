 المرأة تشارك الرجل في السطو على مكتب بريد صويلح

كشف البحث الجنائي زيف حادثة السطو المفتعل على مكتب بريد صويلح بعد انهاء التحقيقات والقى القبض على المتورطين حيث اعترف المشبوه بافتعال حادثة السطو بالاتفاق مع موظفتي البريد.

وقالت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام ورد بلاغ لغرفة العمليات الرئيسية في مديرية شرطة شمال عمان في الثالث من الشهر الحالي يفيد بدخول شخصين ملثمين الى مكتب بريد صويلح وسرقة مبالغ مالية من داخله بعد تهديد موظفتين اثنتين كانتا بداخله بواسطة سلاح ناري كان بحوزتهما.

واضافت: تحركت كوادر البحث الجنائي والمركز الامني وفريق المختبر الجنائي لمسرح الجريمة للكشف عليه وما حوله ومباشرة التحقيقات في القضية لتحديد كافة ملابساتها خاصة ان البريد يقع في منطقة تجارية مكتظة ومحاط بالمحال التجارية .

واشارت ادارة العلاقات العامة انه تم تشكيل فريق تحقيقي وفني متخصص من ادارة البحث الجنائي لمتابعة القضية وتحديد ما جرى داخل مكتب البريد , حيث عمل المحققون منذ اللحظة الاولى على جمع المعلومات وتحليلها بكافة الطرق الفنية سواء من مسرح الجريمة او من خلال التحقيقات الفنية , والتي قادتهم جميعا للاشتباه بتورط احد الاشخاص المشبوهين بقضايا السرقات , وبوشر البحث عنه لتحديد مكان تواجده والقبض عليه .

وتابعت ادارة العلاقات العامة والاعلام تقول : ومن خلال البحث على ذلك الشخص جرى تحديد مكان تواجده في منزله في محافظة اربد وتمت مداهمته وتفتيشه بعد اخذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لذلك والقي القبض عليه هناك وعثر داخل المنزل على سلاح ناري ( بومباكشن ) وكمية من المواد المخدرة اضافة الى وصولات لتحويلات مالية باسم احدى موظفات البريد واصطحب للتحقيق .

واكدت ادارة العلاقات العامة والاعلام انه وبعد كل ما تم جمعه من معلومات حول القضية وما عثر عليه داخل منزل المشبوه وبالتحقيق مع المشبوه اعترف بانه افتعل حادثة السطو بالاتفاق مع موظفتي البريد لإخفاء نقص مالي حاصل لديهن حيث حضر للمكان بالموعد المحدد وقام بافتعال الحادثة وضربهن ومغادرة المكان بعد ذلك لايهام الجميع انه حادثة سطو وقعت على البريد ,وانه لم يكن في القاصة حينها ايه مبالغ مالية , وجرى على اثر ذلك استدعاء الموظفتين اللتين اعترفتا بالاتفاق مع المشبوه لافتعال الحادثة لإخفاء نقص مالي حاصل لديهن في اموال البريد وما زال التحقيق جاريا في القضية تمهيدا لإحالتها للقضاء .