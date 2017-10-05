العناني: اعمار سورية سيكلف 100 مليار دولار وسيكون للاردن دور مهم فيه

قال جواد العناني، نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق، لموقع CNN بالعربية، إن جهات غربية تروج لكلف مبالغ فيها، لإعادة الإعمار في سوريا لكن التقديرات الأولية للبنك الدولي، تشير إلى 100 مليار دولار أمريكي، لإعادة البنية التحتية إلى طبيعتها، تتبعها 80 مليار دولار أخرى لتشغيل مشروعات تنموية.

ويرى العناني أن أبرز التحديات التي تواجه إعمار سوريا، هو التوافق أولا على خريطة الحل السياسي فيها، رغم عدم وجود خلاف “أمريكي- روسي” على إعادة الإعمار، معربا عن تخوفه من تجدد النزاع في سوريا تحت عنوان “انفصال الأكراد.”

ولا يرى العناني أن كلف الإعمار ستكون باهظة واصفا إياها بالمعقولة، لحاجة السوريين في الداخل إلى العمل، لافتا إلى أن كثيرا من المصانع التي كانت عاملة في سوريا نقلت للخارج ما يعني احتمالية عودتها، وأضاف قائلا:” أمام سوريا فرصة لإحياء إنتاج الغاز وتشغيل الموانئ وإعادة إحياء القطاع الزراعي”.

وحول إمكانية مشاركة الأردن في عملية إعادة الإعمار قال العناني: “للأردن رصيد مختلف في سوريا عن بقية الدول وهناك الكثير من الأردنيين من أصول سورية، ولدى الأردن كفاءات قادرة على المشاركة في إعادة الإعمار في قطاعات التكنولوجيا والخدمات الصحية والعمل المصرفي والتبادل التجاري”، منوها إلى أن عملية إعادة الإعمار تتطلب بناء الطرق وإعادة ترميم المباني والمستشفيات وإعادة تشغيل المطارات والمعابر.