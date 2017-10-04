كيف ولماذا ومتى اكتسبت الدول العربية اسماءها الحالية ؟؟

يبلغ عدد الدول العربية 22 دولة، تتوزع في قارتي آسيا وإفريقيا، من الخليج العربي شرقاً إلى المحيط الأطلسي في الغرب. تختلف أنظمة الحكم في تلك الدول ما بين ملكي، وأميري، وجمهوري، وسلطاني، مثلما تختلف أسماؤها وأصولها.

دعونا نتعرف معاً إلى سبب تسمية تلك الدول العربية بأسمائها الحالية.

1- المملكة العربية السعودية

يرجع تسمية المملكة العربية السعودية بهذا الاسم إلى شهر أيلول عام 1932، حينما أصدر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود أمراً ملكياً بتوحيد البلاد تحت هذا الاسم؛ نسبةً إلى عائلته “آل سعود”، بعدما كانت تُدار كل من الحجاز ونجد كوحدتين منفصلتين، وأصبح الـ23 من أيلول عيداً وطنياً للمملكة.

2- اليمن

اختلفت الآراء حول سبب تسمية اليمن بهذا الاسم؛ فيذهب بعضهم إلى أن سبب ذلك هو وقوعها يمين الكعبة، أو أن أصلها اليُمن بمعنى الخير والازدهار، مثلما ذهب آخرون إلى أن أصلها من يامن بن قحطان المعروف باسم يعرب، أحد أحفاد نبي الله هود عليه السلام، وكان أول ملوك اليمن.

3- الإمارات العربية المتحدة

كانت دولة الإمارات العربية المتحدة في الأصل 7 إمارات منفصلة أي الأراضي التي يحكمها أمراء، وكوّنت في عام 1967 مجلس حكام الإمارات المتصالحة، وبعد استقلالها عن بريطانيا أصبحت إمارات أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة ” كياناً واحداً يُطلق عليه الإمارات العربية المتحدة في عام 1971، وانضمت إمارة رأس الخيمة إلى هذا الاتحاد في عام 1972.

4- الكويت

يُقال إن كلمة الكويت تصغير لكلمة “كوت”، ومعناها قلعة صغيرة، أو قلعة محاطة بسور مثل التي استقر فيها حاكم الكويت الأول، أو أن معناها حائط مسوَّر يحيط ببعض آبار الشرب، وهو ما يطلقه أهل الكويت على العديد من الآبار بالفعل.

5- قطر

هناك اختلاف في أصل كلمة قطر، فيقال إنها مشتقة من كلمة قطارة، وكان ميناء تجارياً قديماً في المنطقة ثم حُرِّف الاسم إلى قطر، وهناك من يقول إن قطارة مستوحىً من المياه الصالحة للشرب، أو معقل الإبل.

6- سلطنة عمان

كان لعُمان أسماء قديمة قبل اسمها الحالي، لكن يُقال إن اسم عُمان جاء نسبةً إلى عُمان بن إبراهيم عليه السلام، أو نسبةً إلى عُمان بن سبأ بن يغثان بن إبراهيم “عُمان بن كنعان بن يقشان بن إبراهيم” عليه السلام.

7- البحرين

تتكون مملكة البحرين من مجموعة جزر تقع داخل الخليج العربي، وسميت بالبحرين “مثنى بحر”؛ نظراً إلى وجود مصدرين للمياه؛ أحدهما العيون المائية للمياه العذبة والآخر الخليج المحيط بها للمياه المالحة.

8- سوريا

يرجع تسمية اسم سوريا إلى دولة آشور Assyria في بلاد الرافدين والتي تضم سوريا والعراق وتركيا، وبذلك عدها اليونانيون بلاداً آشورية فأطلقوا عليها آسورية بإبدال الشين سيناً على نهج اللغة السامية السائدة آنذاك.

9- العراق

إما أن يكون سبب التسمية نسبةً إلى مدينة “أوروك” أكبر مدينة أقيمت بجنوب بلاد الرافدين في عام 3200 قبل الميلاد، أو أنها مأخوذة من الكلمة الفارسية “إراك-Erak” بمعنى الأرض المنخفضة.

10- فلسطين

تعتبر الكلمة الرومانية “بالستينا” أصل كلمة “فلسطين”؛ إذ أطلق الإمبراطور الروماني هادريان على فلسطين اسم “مقاطعة سوريا بالاستينا”، واختصر بعدها إلى بالستينا، التي استمد منها اسم فلسطين، كذلك أطلق اليونانيون على الشعوب التي تسكن تلك المنطقة قبائل البلست.

11- لبنان

اشتُقت كلمة لبنان من كلمة Lavan في اللغة السامية بمعنى أبيض، وقد تكون إشارة إلى القمم الثلجية لجبال لبنان.

12- المملكة الأردنية الهاشمية

جاء اسم الأردن نسبةً إلى نهر الأردن التاريخي، وتعني كلمة “أرد” في العبرية “الحاد”، وأصلها ياراد، وأطلق عليه اسم أرد”؛ لأنه يصب بانحدار شديد في البحر الميت.

13- جمهورية مصر العربية

تعددت الأسباب حول تسمية مصر؛ فقيل إنها اشتُقت من اسم مصرايم ابن حام ابن نوح الذي استقر في منطقة وادي النيل، أو مأخوذ من كلمة ميزريم Mizraim بمعنى القلعة.

أما عن اللفظ Egypt، فاستمد من كلمة إيغوبتوس باللغة اليونانية القديمة، التي استُمدت بدورها من كلمة “هيت كا بتاه” باللغة الفرعونية، ومعناها معبد روح الإله بتاح. مثلما قيل أيضاً إن إيغوبتوس مكونة من مقطعين بمعنى “دار القبط”.

14- ليبيا

كانت تتبع نظام الحكم الجماهيري في عهد الرئيس السابق معمر القذافي، لكنها الآن في ظل المرحلة الانتقالية تحت نظام الحكم البرلماني. في الأساطير اليونانية، كانت ليبيا ابنة الإله اليوناني إبافوس وزوجته ممفيس، فأُطلق هذا الاسم على الشمال الغربي لقارة إفريقيا.

15- الجمهورية التونسية

استمد اسم تونس من الإلهة الفينيقية “تانيث أو تانيس” حامية مدينة قرطاج، وعدت رمزاً للنماء والخصوبة، أما في اللغة الأمازيغية للسكان الأصليين فكانت كلمة “تونس” تعني “المفتاح”، أي مفتاح الخصوبة والنماء.

16- المملكة المغربية

عادةً ما يُطلق اسم المغرب العربي على دول شمال غربي إفريقيا، لكن اختصاص دولة المغرب بهذا الاسم قد يأتي من اعتقاد المسلمين القدامى أنه مكان غروب الشمس. أما عن اسم Morocco، فقد جاء من الاسم الأصلي لمدينة مازاغان “موروكوس”، التي كانت مستوطنة برتغالية على ساحل المغرب.

17- الجزائر

في عام 1525، انضمت 4 جزر قبالة الساحل إلى اليابسة في تلك الدولة، ونسبةً إلى هذه الجزر القديمة أطلق الفرنسيون اسم الجزائر “جمع جزيرة” على العاصمة عام 1830، ومن بعد ذلك عُرفت الدولة كلها باسم الجزائر.

هناك تفسير آخر بأن الاسم القديم في العصور الوسطى خلال القرن الثامن عشر كان جازير بني مزغنة؛ أي جزر بني مزغنة بعدما استقرت بها قبيلة مزغنة، وتحول فيما بعد إلى الجزائر.

18- موريتانيا

كانت تسكن قبائل ماوري ما بين نهر ملوية في المغرب شرقاً والمحيط الأطلسي غرباً، وسُميت موريتانيا نسبةً إليها، وكانت تلك القبيلة واحدة من 3 قبائل ظهرت في شمال غربي إفريقيا أواخر القرن الثالث قبل الميلاد.

19- السودان

من أكثر الآراء انتشاراً حول اسم السودان أنها من اللون الأسود، وعُرف السودان بأرض السود، وكذلك معنى الكلمة في اللغة النوبية، حيث تعني “المخلوط”؛ أي ليس بشديد السواد أو البياض.

20- الصومال

قد ترجع تسمية الصومال إلى نمط معيشتهم الرعوية، فيقال إن so بمعنى ذهاب، وMal بمعنى لبن، وهناك رأي آخر بأن هذا الاسم مستمد من اسم عشائر “سمائل Samaal”، فنحو 70% منهم من الرعاة.

21- جيبوتي

قد يكون الاسم مبنياً على أسطورة قديمة عن حيوان خرافي اسمه بوتي، كان يعيش في تلك المناطق ويروع أهلها، ويقتل أغنامهم، لكن بعد فترة هزم الناس هذا الحيوان وأطلقوا على المنطقة اسم جاب بوتي، بمعنى هزيمة بوتي.

22- جزر القمر

يطلق عليها في الإنكليزية أيضاً اسم Comoros ومأخوذة من القَمر، ويُعتقد أنها سُميت جزر القُمر؛ لأن تلك الجزر تأخذ شكل الهلال في المحيط الهندي، مثلما قيل إن العرب حينما هبطوا عليها كان القمر بدراً فأطلقوا عليها هذا الاسم.