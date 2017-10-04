وزارة الدفاع الروسية تعلن عن إصابة زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني بجراح بليغة في غارة جوية لطائراتها
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شباب حزب الوحدة الشعبية يتعرضون لاستدعاءات أمنية متكررة وتهديدات بقطع ارزاقهم

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