وزارة الدفاع الروسية تعلن عن إصابة زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني بجراح بليغة في غارة جوية لطائراتها
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جرينتش+2 05:49
شاعر فلسطيني يتخذ من “اليوتيوب” و”الفايسبوك” سلاحاً لمقاومة الاحتلال

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