تغريم نقيب الصحفيين المغربي 2000 دولار لنشره مقالاً حول الفساد الحكومي

قضت المحكمة الابتدائية بالعاصمة المغربية الرباط، امس الثلاثاء، بتغريم عبد الله البقالي، رئيس “النقابة الوطنية للصحافة المغربية”، ومدير نشر جريدة “العلم”، لسان حال حزب “الاستقلال”، بغرامة بقيمة 2000 دولار.

وأعرب البقالي في حديث صحفي، عن أسفه لصدور هذا الحكم القضائي بحقه، ووصفه بأنه “رسالة سلبية تجاه حرية الصحافة”، وقال بأنه “لن يستأنف الحكم ولن يدفع الغرامة”.

يشار إلى أن النيابة العامة وجهت للبقالي، تهمة القذف في “مسؤولي الإدارة الترابية (العمال والولاة)، وهيأة رجال السلطة بصفة عامة”، بناء على شكوى موجهة من وزير الداخلية المغربي السابق، محمد حصاد.

وجاءت الشكوى من الوزير المغربي، (يشغل الآن وزير التربية والتعليم) على خلفية نشر البقالي، مقالا في جريدة “العلم” في تشرين الأول من العام 2015، حول “الفساد المالي الذي عرفته عملية انتخاب مجلس المستشارين الأخيرة التي أجريت في أيلول من ذات العام”.