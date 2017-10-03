عباس يعلن ان حماس ستشارك بعد المصالحة الفلسطينية بالمفاوضات مع اسرائيل

اعلن الرئيس الفلسطينى محمود عباس، إن الظروف الصعبة التى مرت بها مصر خلال حكم الإخوان, قد حالت دون إتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية، مؤكداً أن مصر كانت فى الصورة ولم تخرج أبداً عن المعادلة إطلاقاً.

وحول ما تمتلكه مصر وتفقده قطر فيما يخص القضية الفلسطينية، قال عباس, خلال حواره في برنامج “كل يوم” على فضائية “ON E” المصرية, على صعيد الجغرافيا السياسية والأمن القومى لا يوجد دولة أهم من مصر لتكون صاحبة رأى وموقف بالنسبة للقضية الفلسطينية, خاصة أن مصر تعانى مما يجرى فى سيناء وغيرها.

وقال عباس أنه قد رحب بموافقة حماس على تنفيذ المطالب، مستطرداً: “الموضوع والقضايا كانت واضحة.. وحماس وافقت ذلك ومصر تتولى التطبيق والتنفيذ أيضاً”، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد لقاء بين قيادة حماس وفتح فى القاهرة لبحث تفاصيل المصالحة من أولها لآخرها.

وقال الرئيس الفلسطينى “أن الوحدة الوطنية غالية وثمينة، ولكن قد يكون هناك من يستغلون الفرصة ليوقفوا المصالحة، كما أن هناك من سيخسر إذا حدثت وحدة وطنية.”

وأشار إلى أن المصالحة الفلسطينية فرصة قد لا تتكرر مرة أخرى، موضحاً أنه يؤمن بشعار أنه لا دولة فى غزة ولا دولة بدون غزة”.مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد لقاء بين قيادة حماس وفتح فى القاهرة لبحث تفاصيل المصالحة من أولها لآخرها.

وقال عباس : “من حق حركة حماس أن تتولى الحكم حال نجاحها فى الانتخابات إيماناً منه بالديمقراطية”، مؤكداً أنه لا يمانع أن تكون الحكومة أو الرئيس من حماس إذا الشعب أراد ذلك، مضيفاً :”سأقول لهم ألف مبروك فالانتخابات ستكون نظيفة ولا يمكن السماح بالتزوير أو اللعب”.

وأضاف :”دخلت انتخابات 2006 وكنت أعلم بخسارتى ولكن أكملت الترشح إحتراماً لقرارى وباركت لحماس وشكلوا الحكومة”.

وعن الموقف الأمريكى والقطرى والتركى، قال: “أمريكا لا تمانع ما يجرى وفهمت أنها موافقة، وقد وجهت الشكر لترامب على جهوده للمصالحة، أما الجانب القطرى فلم يتحدث معي عن شيء وبالمقابل لم يرفضوا شيئاً، ووكذلك أردوغان لم يذكر الأمر بخير أو شر”.

وأشار إلى أن حركة حماس وقعت على اتفاقات مع إسرائيل فى قصر الاتحادية إبان المعزول محمد مرسى بحضور هيلارى كلينتون، مستطرداً:” كنت بتفرج..وكلنا بنتفاوض مع إسرائيل، مشيراً إلى أنه فى حال إتمام المصالحة الفلسطينية ستكون حركة حماس مشاركة فى المفاوضات مع إسرائيل.”.