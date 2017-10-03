ضبط مصنع ومزرعة بمنطقة الحلابات ارتكب اصحابهما سرقة للتيار الكهربائي بملايين الدنانير وتعتبر الاضخم في تاريخ الاردن
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خطابات نصرالله تحظى بتأثير كبير على الشارع الاسرائيلي

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